Ярославского бизнесмена осудили за мошенничество с нацпроектом

Красноперекопский суд Ярославля вынес приговор предпринимателю, обвиненному в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при получении субсидии по национальному проекту. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возглавляемое Сергеем Баландиным ООО «Лен Групп» в 2021 году получило субсидию в сумме более 4 млн руб. по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Субсидии были выплачены департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на основании представленных Баландиным С. заведомо ложных документов о приобретении сельскохозяйственного оборудования для обработки льна»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Подсудимый вернул субсидию в ходе расследования уголовного дела. 10 октября 2023 года суд приговорил предпринимателя к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Антон Голицын