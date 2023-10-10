В Липецке простились с погибшим в ходе СВО бойцом чеченского «Ахмата»

В Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка сегодня простились с погибшим в зоне СВО бойцом чеченского «Ахмата» Сергеем Гуськовым. Он ушел из жизни 7 октября рядом с селом Клещеевка ДНР. Об этом сообщили в администрации Липецка.

Попрощаться с Сергеем пришли члены координационного совета волонтеров, лидеры волонтерских движений, помогающие СВО, мэр города Евгения Уваркина. Госпожа Уваркина рассказала, что познакомилась с бойцом на благотворительном концерте в поддержку спецоперации.

«Он был одним из немногих, кто пошел в спецназ добровольцем. Сергея уважали в подразделении, он всегда был готов защищать Родину. Старался делать все для победы»,— рассказали в администрации облцентра.

Сергей Гуськов родился в Липецке. Затем переехал с родителями в Саратов и отучился там на краснодеревщика. Вернулся в Липецкую область уже вместе с семьей. Жил в селе Ратчино Добровского района. Воспитывал пятерых детей. Участие в специальной военной операции было его «второй командировкой». Награжден чеченским орденом «Ахмат-спецназ».

Алина Морозова

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