В Сочи в 2024 году хотят увеличить объем вывоза мусора на 10%

Объем вывоза мусора в Сочи, с учетом прогнозируемого роста турпотока в 2024 году, планируют увеличить на 10%. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В нынешнем году на курорте рекордное количество отдыхающих, поэтому наводить санитарный порядок нужно в усиленном режиме, используя летнюю практику учащенного вывоза отходов. В следующем году планируем приобрести дополнительно 17 единиц техники и 1,5 тыс. контейнеров»,— отметил мэр Алексей Копайгородский.

Контейнеры для твердых коммунальных отходов (1,5 тыс. единиц) и крупногабаритного мусора (85 ед.) закупит компаний «Крайжилкомресурс». В настоящее время на территории Сочи расположены 1,4 тыс. контейнерных площадок и 52 контейнера для крупногабаритных отходов.

В мэрии отметили, что в случае уклонения местных предпринимателей от заключения договоров на утилизацию отходов будут составлены административные протоколы с последующим взысканием штрафов.

Анастасия Донскова

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