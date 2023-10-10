Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев стал директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте», сообщили 10 октября в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В новой должности господин Лебедев будет формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна «ВКонтакте».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что холдинг VK приобрел 100% ЗАО «Зингер», которому принадлежат долгосрочные права аренды на дом Зингера в Санкт-Петербурге за 2,5 млрд рублей. В этом здании, на Невском,28, с 2010 года размещается офис социальной сети «ВКонтакте», входящей в активы VK.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте