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В Казани открыли движение по мосту через Нижний Кабан

В Казани снова запустили движение по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В ходе ремонта число полос на мосту выросло с шести до восьми, а несущая нагрузка — с 15 тонн до 25 тонн на ось. Скорость движения по объекту составит 70 км/ч.

На территории моста расширили пешеходные зоны и создали велодорожку со стороны озера Нижний Кабан. Кроме того, были проведены работы по озеленению.

"Ъ-Казань"

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