В Петербурге отстранили от работы тренера детского ХК после драки между детьми

Тренера-преподавателя спортивной школы имени Николая Дроздецкого в Колпинском районе Санкт-Петербурга отстранили после того, как между воспитанниками клуба произошла драка, сообщили в пресс-службе районной администрации.

9 октября между членами команды произошла драка. 12-летний ребенок стал жертвой нападения пяти других членов команды после тренировки. Мать ребенка рассказала «Фонтанке», что ему удалось вырваться и серьезных травм он не получил.

Команду временно отстранили от тренировок. Проверку проводят Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и прокуратура Колпинского района Петербурга. Директора спортшколы Александра Михайлова вызвали из отпуска.

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