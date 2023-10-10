У нижегородских производителей мяса и молочки отозваны декларации о соответствии

Региональное управление Россельхознадзора прекратило или приостановило действие 77 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения, выданных ранее нижегородским предприятиям. По данным ведомства, за это же время установлено 65 фактов недостоверного декларирования продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, отозваны декларации на мясную продукцию у ООО «Амеди волга», ООО ТД «Купецъ», ООО «Кулебакский мясокомбинат». Также деклараций на молочную продукцию лишились 13 производителей, среди которых ООО «Мелодия вкуса», ООО «Кулебакский стандарт», ООО «Кулебакский молочный завод», ООО «Объединение молоко», ОАО «Княгининское молоко» и ООО «ЛетоЗдесь».

В ходе проверок выяснилось, что отозванные декларации были получены производителями на основании протоколов испытаний, которые выдавались «фантомными» лабораториями. По факту местонахождение этих лабораторий не установлено.

Также в ходе проверочных мероприятий выявлена продукция, не отвечающая требованиям технических регламентов Таможенного союза. В некоторых образцах молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В сливочном масле и твороге найдены растительные масла и жиры, что является признаком фальсификата. В мясной продукции обнаружены листерии, сальмонеллы и остатки антибиотиков.

Андрей Репин