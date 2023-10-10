Парламент Татарстана предложил проходить альтернативную службу в ОПК

Депутаты Госсовета Татарстана предложили включить предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в перечень организаций, где можно проходить альтернативную гражданскую службу. Такой законопроект сегодня одобрили члены парламентского комитета по законности и правопорядку. В дальнейшем его планируется направить на рассмотрение Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как сказано в пояснительной записке к проекту, «организации, у которых увеличились объемы гособоронзаказа, готовы принимать на работу молодых специалистов, обучать их востребованным рабочим специальностям». Однако «такие специальности для молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, поэтому набрать необходимое число работников очень сложно»,— указали депутаты. Этим же законопроектом предлагается дать возможность отсрочки от призыва работникам ОПК.

На заседании комитета его члены согласились, что таким образом можно решить проблему кадрового дефицита на предприятиях. «Победа куется не только на поле боя, но и в тылу»,— напомнил глава комитета Госсовета Шакир Ягудин («Единая Россия»).

Кирилл Антонов