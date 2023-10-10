Краснодар перейдет на региональную платформу видеонаблюдения «Безопасный город»

Камеры видеонаблюдения в Краснодаре переведут на более современное программное обеспечение. Работу проведут в рамках перевода города на региональную платформу видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Пользоваться ей смогут специалисты ЕДДС краевой столицы, правоохранители, рассказали в пресс-службе администрации города.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что система «Безопасный город» играет большую роль в предотвращении, раскрытии преступлений и правонарушений. По его словам, система уже показала свою эффективность, и потому власти кубанской столицы приняли решение перейти на региональную платформу.

«Все мы нацелены на один результат — безопасность людей. Краснодар — краевая столица, и этот вопрос стоит во главе угла»,— заключил мэр.

С начала года камеры помогли правоохранителям выявить и пресечь более 1,7 тыс. административных правонарушений против 736 за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, с помощью камер, в том числе с системой распознавания лиц, раскрыли 372 преступления.

В мэрии рассказали, что использование нового программного обеспечения позволит применять ситуационную аналитику — камеры смогут засекать оставленные подозрительные предметы, проходы посторонних в запретные зоны, купание в запрещенных местах и т. д. Информация об этом будет передаваться в ЕДДС.

В Краснодаре сейчас функционирует более 1,3 тыс. муниципальных камер видеонаблюдения. До конца года планируют увеличить их количество до 1,4 тыс. По городу также работают 80 камер с распознаванием лиц.

Вячеслав Рыжков

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