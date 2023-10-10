Кубанский застройщик занял третье место в РФ по скорости возведения домов

Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» из Краснодарского края заняло третью строчку в рейтинге строительных компаний РФ по скорости возведения домов с объемом ввода от 500 тыс. кв.м. за три года. Список подготовлен Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В среднем компания возводит один дом этажностью 17,4 за 669,6 дней. За последние три года застройщик возвел 1,2 млн кв.м. жилья по договорам долевого участия. Усредненное значение площади одного объекта достигает 13,4 тыс. кв.м. Чаще всего «ВКБ-Новостройки» занимается возведением панельных многоквартирных домов.

Год назад компания занимала вторую строчку рейтинга. По данным ЕРЗ, актуальным на октябрь текущего года, вторую позицию заняла компания «ДСК» из Воронежской области. Средняя скорость строительства одного многоквартирного дома организации достигает 498,3 дней. На первом месте застройщик из Татарстана «Унистрой» (323,5 дней).

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram