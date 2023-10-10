Строители Урала пожаловались правительству на проверки и задержки с экспертизой

Уральские строители, промышленники и проектировщики пожаловались правительству РФ на излишние проверки, задержку с экспертизами проектов и выслали свои предложения, как решить эти проблемы. Как рассказали в СРО «Уральское объединение строителей», всего на форуме Industrial construction/Industrial design было сформулировано 60 предложений об ускорении строительства.

Одно из предложений касалось гособоронзаказа. «Происходит задержка с экспертизой проекта будущего объекта. В экспертизе проверяется весь проект перед началом строительства. Создатели новых объектов предлагают проверять проект по частям, по мере готовности, – это позволит сократить сроки ввода объекта от 2 до 4 месяцев»,— рассказали в СРО.

Промышленные компании также заявили о росте внеплановых проверок, что тормозит рабочий процесс. В организации попросили уменьшить и срок подключения в сетям и электроэнергии (и сделать механизм более прозрачным), а также сократить срок перевода земельных участков в нужную категорию. «Что касается подключения к электроэнергии, период согласования может занимать несколько месяцев, в конце процедуры зачастую следуют отказы, а при одинаковых подключениях в одном регионе формируется разная цена, да еще слишком высокая (1 мегаватт стоит 150 млн руб. при общей сумме строительства 300 млн руб.)»,— заявили в организации.

Участники рынка попросили о введении федеральной программы субсидирования покупки отечественного программного оборудования, а также о господдержке для найма молодых специалистов.

По данным СРО, эти и другие предложения поддержали представители таких компаний, как «РУСАЛ», ТВЭЛ «Росатом», «РусГидро», «ЕвроХим», «Северсталь» и другие.

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