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Волонтеры Новокуйбышевского НПЗ и «Движения первых» провели экологические уроки

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ (входит в НК «Роснефть») совместно с участниками Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» провели серию экологических уроков. Инициатива реализована в сотрудничестве с национальным парком «Самарская Лука» и приурочена к Дню защиты животных.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Цель мероприятия — экологическое просвещение и воспитание бережного отношения к природе и формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

Юные натуралисты приняли участие в интерактивной познавательной программе «ЭкоГТО», они сдавали экологические нормативы: учились сортировать отходы, убирать за собой мусор, собирать походный рюкзак. Много нового юные защитники природы узнали о Красной книге России и редких видах животных, обитающих на территории Самарской области.

Школьники получили в подарок экологические игры с изображением орлана-белохвоста. Именно эта редкая птица семейства ястребиных стала символом экологических уроков нефтяников. Сегодня сотрудники самарской группы предприятий «Роснефти» совместно с национальным парком «Самарская Лука» реализуют проект по сохранению популяции этой птицы, занесенной в Красную книгу России. Собранные данные позволят оценить состояние популяции пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида.

Новокуйбышевский НПЗ на протяжении нескольких лет поддерживает проекты национального парка по сохранению и защите биоразнообразия. Благодаря поддержке предприятия был открыт информационный эколого-просветительский центр, а также построен вольер, в котором восстанавливаются дикие животные, получившие травмы.

Новокуйбышевский НПЗ уделяет большое внимание вопросам ответственного отношения к окружающей среде работников предприятия и молодежи. Заводчане ежегодно выходят на субботники, благоустраивают городские территории и очищают от мусора водоохранные зоны. Также они проводят мероприятия по воспроизводству биоразнообразия Волги, озеленению Новокуйбышевска, внедряют практики раздельного сбора отходов.

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