На Кубани осудили четырех браконьеров за незаконный вылов рыбы

Трое жителей Ейского района Кубани предстали перед судом по обвинению в браконьерстве. Мужчин задержали еще в апреле 2021 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд установил, что фигуранты установили на миграционных путях нереста сеть, при помощи которой выловили более 60 пиленгасов. Ущерб природе составил 41,7 тыс. руб. В виду того, что подсудимые полностью возместили ущерб и к уголовной ответственности привлекались впервые, Ейский районный суд прекратил дело и назначил каждому из фигурантов штраф в размере 50 тыс. руб.

Другое уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) расследовали в отношении жителя Приморско-Ахтарского района. Мужчина в сентябре прошлого года при помощи запрещенных сетей выловил в акватории Бейсугского лимана Азовского моря 199 особей тарани, 18 особей судака, 25 особей шемаи, а также сельдь, окуня и сазана. Ущерб от действий фигуранта составил 289,7 тыс. руб. Подсудимый частично признал свою вину. Его приговорили к двум годам условно. Также суд обязал фигуранта возместить причиненный ущерб.

Вячеслав Рыжков

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