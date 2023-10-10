На поддержку социально ориентированных НКО на Кубани направили 310 млн рублей

Грантовая корзина на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае в 2023 году составила 310 млн руб. Об этом было объявлено на планерном заседании в Законодательном собрании Кубани.

Из этой суммы 75 млн руб. составляет софинансирование с Фондом президентских грантов. На сегодняшний день проведено уже два конкурса, победителями которых стали 109 проектов. До конца года планируется еще два конкурса.

На Кубани финансовую, информационную, консультативную и другую поддержку социально ориентированных НКО ведет Центр развития гражданского общества. По результатам семи грантовых конкурсов в Центр поступили 764 заявки, победили 315 проектов, под которые НКО уже получили поддержку. Участники совещания отметили, что их число ежегодно растет.

В целом, сейчас на Кубани насчитывается 7025 социально ориентированных НКО – это лидирующий показатель в Южном федеральном округе. Кроме того, Краснодарский край – один из первых регионов в России, где эффективно заработала грантовая система поддержки некоммерческих организаций.

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что поддержка общественных объединений и социально ориентированных НКО имеет особое значение для самоорганизации граждан и развития гражданского общества в целом.

«На Кубани много общественных организаций, но эффективность их работы должна быть выше и сводиться не только к участию в грантовых конкурсах. Представители общественных организаций, помогая органам власти, должны активно участвовать в продвижении стратегических инициатив, а профильный департамент – глубже погружаться в эту работу и быть ее эффективным координатором», — подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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