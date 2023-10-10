В Челябинске 172 дома остаются без отопления

На 10 октября в Челябинске 172 многоквартирных дома остаются неподключенными к отоплению и горячему водоснабжению. Об этом сообщает администрация города.

В мэрии указывают, что на сегодня теплоноситель подан во все дома жилого фонда. Однако по ряду причин в части зданий во всех районах Челябинска отопление отсутствует. Так, из-за аварий 37 домов отключены компанией «УСТЭК», 37 — МУП «ЧКТС». В связи с переврезкой после капитального ремонта нет горячей воды в 38 объектах. Еще 16 домов готовы к подключению, но не подключены АО «УСТЭК». В 44 домах нет тепла в связи с аварийным отключением частных котельных.

В мэрии отмечают, что количество объектов без тепла меняется «практически ежечасно».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте .