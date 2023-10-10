История с продолжением

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие секреты хранит летопись ювелирной империи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

Франческа Картье Брикелл, являющаяся прямым потомком основателя мировой ювелирной империи Cartier, дала интервью онлайн-журналу Sotheby’s.

Как интригующе пишут в подводке: «Случайно обнаружив забытый дорожный сундук в погребе своего деда в день его 90-летия, Франческа нашла сотни аккуратно перевязанных писем. Ее дед Жан-Жак Картье был представителем четвертого поколения Картье и последним в семье, кто владел и управлял филиалом компании».

Результатом находки стала книга «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши», вышедшая несколько лет назад. А что же интересного Картье Брикелл говорит в интервью?

Сначала она восторженно рассказывает о стиле и техническом мастерстве Cartier, а потом неожиданно отвечает на вопрос о том, какие открытия за годы изучения истории компании запомнились ей больше всего.

И это «соперничество, душевные терзания, случаи психических заболеваний, несчастливые браки по расчету, скрываемые от публики ограбления», делится Франческа. Еще она вспоминает поблекшие за громкой славой братьев Картье имена таких дизайнеров, как Александр Женай (Cartier New York), Шарль Жако (Cartier Paris) или Фредерик Мью (Cartier London), чей вклад, к сожалению, в значительной степени забыт.

Также Картье Брикелл делится разными милыми подробностями вроде появления пантеры в дизайн-кодах Cartier. Все знают про роль в этой истории Жанны Туссен, но, оказывается, появились дикие кошки в Cartier не только благодаря ей.

«Мой прадед Жак Картье был заядлым путешественником, чьи индийские дневники и фотоальбомы, начиная с 1911 года, свидетельствуют о его увлечении большими кошками. В своей книге я рассказываю о том, как он вдохновился идеей создания пантеры Багиры, читая однажды вечером своему сыну "Книгу джунглей" на ночь»,— рассказывает Франческа.

Я об этом прочитала впервые. В общем, рекомендую интервью к внимательному прочтению.