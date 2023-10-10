На Кубани запрет на посещение лесов снимут 13 октября

В ближайшую пятницу, 13 октября, в Краснодарском крае будет снят запрет на посещение лесов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ограничения вводили из-за высокой пожароопасности. Запрещалось пребывание жителей в лесах и въезд транспортных средств, разведение костров и сжигание мусора.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на Кубани приобрели 77 единиц техники и 255 единиц оборудования в лесопожарные формирования. Их обеспеченность сейчас превышает 96%.

И.о. министра природных ресурсов региона Сергей Еремин объяснил, что, благодаря использованию на лесопожарных станциях современной техники, охрану природы удалось вывести на новый уровень. В крае для защиты лесов от пожаров используют беспилотники и видеокамеры. Сейчас на территории региона есть 43 маршрута наземного патрулирования и 29 дополнительных. Их протяженность составляет более 5 тыс. км.

Вячеслав Рыжков

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