1,5 тысячи молодых жителей Удмуртии направят в войска в рамках осеннего призыва
В Удмуртии в рамках осеннего призыва в войска отправятся порядка 1,5 тыс. юношей из региона. Всего отправке подлежат около 130 тыс. молодых людей, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Начало отправок запланировано с 16 октября, а срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Отмечается, что призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции и проводится в плановом порядке.