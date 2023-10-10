1,5 тысячи молодых жителей Удмуртии направят в войска в рамках осеннего призыва

В Удмуртии в рамках осеннего призыва в войска отправятся порядка 1,5 тыс. юношей из региона. Всего отправке подлежат около 130 тыс. молодых людей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Начало отправок запланировано с 16 октября, а срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Отмечается, что призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции и проводится в плановом порядке.