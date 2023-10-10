Ярославское правительство дало благоприятный экономический прогноз на 2024 год

В Ярославской области проект регионального бюджета будут верстать исходя из благоприятного экономического прогноза. Об этом сообщил министр экономического развития Дмитрий Аминов на бюджетных слушаниях в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господин Аминов напомнил, что бюджет всегда разрабатывается в двух вариантах: благоприятном и консервативном. Однако этот год показал положительные тенденции, что позволило увеличить доходы областного бюджета. Рост промышленности составил 7%, а прирост объема строительства — 40%. По данным министра, инфляция за январь-август оказалась ниже прогнозируемого уровня и составила 3,7%.

«Предполагаю, что проект областного бюджета, как и федеральный бюджет, будет верстаться исходя из благоприятного варианта. Рост промышленного и сельхозпроизводства у нас будет оказывать влияние на поступление налога на прибыль. Рост заработной платы даст дополнительные налоги на доходы физических лиц»,— сказал министр.

Слушания стали первым этапом по подготовке бюджета на 2024 год и на плановые 2025-2026 годы. Не позднее 1 ноября законопроект об областном бюджете должны внести в облдуму. Депутаты рассмотрят его на комиссиях, а потом — на ноябрьском заседании думы в первом чтении.

Алла Чижова