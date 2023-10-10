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Коммерсантъ FM
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Госдума снизила до 10% НДС на ряд детских товаров

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий список детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. В перечень включили, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки.

Закон должен вступить в силу через месяц после опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, то есть следующего квартала. В итоге закон должен заработать не ранее января 2024 года.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, закон позволит предприятиям каждый год дополнительно направлять на развитие более 4 млрд руб. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что инициатива поможет поддержать российские компании, производящие товары для ухода за новорожденными, а сэкономленные от уплаты НДС средства бизнес сможет направить на увеличение выпуска продукции, создание новых рабочих мест и повышение оплаты труда.

Лаура Кеффер

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