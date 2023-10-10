Только 17% россиян за последний год имели опыт инвестирования. Такие результаты получены в ходе исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина и аналитическим центром НАФИ. За последний год 30% россиян из тех, что инвестировали, покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% — в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление. Среди самых популярных причин, которые побудили граждан к инвестициям, стало желание получить дополнительный доход — таких было 30% от общего числа инвестировавших.

Ситибанк закрывает отделения на московском Арбате и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в банке. В начале сентября кредитная организация объявила о закрытии своей банкоматной сети до конца 2023 года.

Компания Autodesk — разработчик ПО для строительства и машиностроения, создатель программы AutoCAD — завершила ликвидацию своего российского подразделения, следует из данных ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица, которое было зарегистрировано в России с 2007 года, была инициирована в декабре 2022 года. На тот момент у «дочки» не было незавершенных арбитражных дел.