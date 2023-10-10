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обновлено 15:06

Возбуждено антимонопольное дело в отношении ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС) выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке, возбуждено дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным УФАС, разбирательство касается итогов проверки, которая выявила монопольно высокие цены на рынке мелкооптовой продажи дизельного топлива и розничных цен на него в Нижегородской области. По данным регулятора, наценка на топливо выросла почти вдвое, с 9,2% до 17,7%. Кроме того, дизтопливо продавалось на мелком опте по разным ценам.

УФАС продолжает анализировать ситуацию, при выявлении признаков нарушений к участникам рынка нефтепродуктов применят меры антимонопольного реагирования.

Владимир Зубарев

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