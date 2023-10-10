Что может быть общего между модным свитером и эндопротезом? На первый взгляд — ничего. Но это только на первый взгляд. И тот, и другой — продукты современных трикотажных технологий, которые находят активное применение не только при изготовлении одежды, но и при создании новейших материалов для медицины, и, в частности, реконструктивно-восстановительной хирургии, где все большее распространение получают «титансодержащие сетчатые и шовные материалы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: carlos felipe ramirez mesa / unsplash.com Фото: carlos felipe ramirez mesa / unsplash.com

Под этим термином мы понимаем те изделия, где титан и его сплавы образуют каркас имплантата или служат для образования его контактной поверхности со средой организма. Титан вводят в структуру эндопротезов для улучшения их биологической инертности, поскольку он обладает биологической индифферентностью, физико-химической устойчивостью и высокой механической прочностью. Многочисленными рандоминизированными исследованиями доказано, что больные после операций с применением титанизированных материалов, а не традиционных полипропиленовых, испытывают меньший болевой синдром и быстрее восстанавливаются.

Сегодня важная роль отводится технологическим инновациям, направленным на поиск оптимальных конструкций из титана, соответствующих конкретным биологическим и клиническим проблемам. Насущной потребностью становится разработка технологий производства трикотажных сетчатых полотен и изделий на основе титановых нитей как для использования в качестве эндопротезов, так и для применения в виде армирующей составляющей композиционных материалов. Выбор в пользу сетчатых конструкций определяется тем, что в отличие от монолитов они обладают способностью фиксироваться и интегрироваться в ткани живого организма, усиливая прочность новообразованной соединительной ткани за счет армирования.

Специалисты кафедры проектирования и художественного оформления текстильных изделий РГУ им. А. Н. Косыгина создали уникальную комбинированную нить — титан + химическая нить, которая пригодна для переработки на вязальном оборудовании. Но чтобы получить титановый трикотаж с заданными свойствами, специалистам пришлось немало потрудиться. «Нами был произведен тщательный отбор необходимых структур и разработаны технологические процессы их изготовления на основовязальных и плосковязальных машинах. Экспериментальные образцы были сделаны на оборудовании самой кафедры и на предприятии ООО “Триинвест” инжинирингового центра РГУ им. А. Н. Косыгина. Мы использовали основовязальное оборудование “Кокетт” 18-го класса и плосковязальную машину Vesta 130-Е 7-го класса»,— рассказала доцент кафедры Светлана Пивкина.

Сосредоточив свои усилия на разработке новых технологий производства трикотажных полотен и изделий из титановых нитей для нужд эндопротезирования, исследователи из РГУ им. А. Н. Косыгина предложили сразу три новации: основовязальную технологию сверхлегких сетчатых материалов, имеющих гладкую ячеистую структуру, а также кулирную технологию цельновязаных изделий заданной формы, имеющих ячеистую гладкую или плюшевую структуру. Кроме того, ими изобретена технология для производства петельной титановой нити, позволяющая делать трикотажные полотна с двусторонним хаотически расположенным ворсом. Такие полотна используют как в качестве армирующей составляющей в композиционных медицинских материалах, так и сами по себе, поскольку они способны фиксироваться на раневой поверхности самостоятельно.

Соответствие размера самой петли и размера ячеек титановых изделий заданным параметрам было проверено на специальном оборудовании. Для контроля размера ячеистой структуры, важной для прорастания биоматериалом, использовался электронный диагностический комплекс «Диаморф» и электронный курвиметр. Все проверки титановый трикотаж выдержал с честью.

Но это уже история. Сегодня титановый трикотаж по разработанной косыгинцами технологии производит московская компания ООО «ЭлТИ». После того как эта технология прошла все проверки в ЦКБ РАН и ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского», она применяется для изготовления эндопротезов, которые используются при герниопластических и гинекологических операциях. К настоящему времени проведено уже более 10 тыс. успешных операций.

Роман Булеков