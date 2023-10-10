В детских лагерях за лето отдохнули почти 150 тысяч татарстанских детей

В Татарстане за минувшее лето в детских оздоровительных лагерях отдохнули около 148 тыс. детей, что составляет 91% от плана. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минмолодежи региона Ринат Садыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В частности, в республике работал 131 загородный лагерь с охватом свыше 70 тыс. человек, включая 12 санаторно-курортных организаций отдыха с лечением по линии Минздрава Татарстана. Также еще четыре лагеря Татарстана работают на побережье Черного море. Кроме того, в республике были открыты 46 лагерей палаточного типа и 1,3 тыс. лагерей дневного пребывания.

"Ъ-Казань"