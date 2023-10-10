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обновлено 14:16

В Удмуртии могут установить границы для рыбоводства в районе Нижнекамского водохранилища

В Каркулинском районе Удмуртии планируют обозначить границы рыбоводного участка на водном объекте. В частности, министерство природных ресурсов региона планирует разрешить на данном участке заниматься пастбищной аквакультурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Отмечается, что речь идет о Нижнекамском водохранилище на участке от устья реки Ижболдинка до административной границы с Татарстаном, а также от правого берега вглубь водоема до границы с республикой.

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