В Удмуртии могут установить границы для рыбоводства в районе Нижнекамского водохранилища

В Каркулинском районе Удмуртии планируют обозначить границы рыбоводного участка на водном объекте. В частности, министерство природных ресурсов региона планирует разрешить на данном участке заниматься пастбищной аквакультурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Отмечается, что речь идет о Нижнекамском водохранилище на участке от устья реки Ижболдинка до административной границы с Татарстаном, а также от правого берега вглубь водоема до границы с республикой.