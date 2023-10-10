Возбуждено дело о гибели мотоциклиста, уходящего от погони ГИБДД

Следователи Миллеровского межрайонного следственного отдела СУ СКР Ростовской области приступили к расследованию уголовного дела по факту гибели мотоциклиста в аварии с автомобилем ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Согласно информации ведомства, 8 октября на грунтовой дороге в районе хутора Полтава Чертковского района при движении столкнулись автомобиль ДОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД России по Ростовской области «Лада Гранта» и мотоцикл марки «Хонда». Мотоциклист погиб от полученных травм.

«По предварительным данным, ДТП произошло в ходе преследования мотоцикла без государственного регистрационного номера патрульным автомобилем и отказа водителя мотоцикла выполнить законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»,— отмечает пресс-служба регионального управления Следкома.

По итогу проверки возбуждено уголовное дело. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Анастасия Назарова