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Больше 14 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 2 по 8 октября зарегистрировали 14,2 тыс. жителей, заболевших ОРВИ. Это ниже показателя заболеваемости прошлой недели, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, 63% случаев заболевания зарегистрировали среди детей в возрасте до 14 лет. При этом наиболее высокие показатели отмечаются в возрасте с 0 до 2 лет и с 3 до 6 лет.

Образовательный процесс полностью приостановили в одном общеобразовательном учреждении. Частично не учатся в двух классах общеобразовательных учреждений, а также в 50 группах 35 дошкольных организаций.

Случаев заболевания гриппом не зарегистрировали.

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