Пригородный район Воронежской области возглавил врач Алексей Акульшин

На сессии народных депутатов Семилукского района Воронежской области выбрали главу муниципалитета. Им стал главный врач районной больницы, представитель «Единой России» Алексей Акульшин.

Согласно сообщению в телеграм-канале района, заместителем главы депутаты избрали Юрия Сафонова, он занимал эту должность в предыдущем созыве. Новый состав совета был сформирован на пять лет в сентябре по итогам голосования. В составе вошли 26 депутатов, которые представляют четыре партии — «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Родину».

Владимир Зоркий