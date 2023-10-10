Житель Северска получил условный срок за публичные призывы к экстремизму

Северский горсуд Томской области вынес приговор 41-летнему жителю Северска по делу о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый 21 февраля 2022 года разместил в социальной сети материал с призывом об убийствк российских военных.

«Публикация стала доступна для публичного просмотра, обсуждения, копирования и распространения неопределенному кругу лиц», - сказано в сообщении.

Суд назначил фигуранту 3 года условно, также ему на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении малолетнего ребенка. По предъявленным обвинениям подсудимому грозило до 5 лет колонии.

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Александр Киселев