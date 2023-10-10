Молодой житель Удмуртии фиктивно прописал в квартире двух иностранцев

В Удмуртии сотрудники полиции выявили факты фиктивной постановки на регистрационный учет двух иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике. С подозреваемого, 22-летнего безработного местного жителя, взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным полиции, молодой человек поставил на регистрационный учет по своему месту жительства двух граждан Таджикистана. При этом он не планировал предоставлять им жилое помещение, а за фиктивную регистрацию он получал деньги.

Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.