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Молодой житель Удмуртии фиктивно прописал в квартире двух иностранцев

В Удмуртии сотрудники полиции выявили факты фиктивной постановки на регистрационный учет двух иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике. С подозреваемого, 22-летнего безработного местного жителя, взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным полиции, молодой человек поставил на регистрационный учет по своему месту жительства двух граждан Таджикистана. При этом он не планировал предоставлять им жилое помещение, а за фиктивную регистрацию он получал деньги.

Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

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