В Перми завершили строительство школы на ул. Холмогорской

В Перми завершилось строительство школы, расположенной на ул. Холмогорской, 2ж. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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«В новом корпусе на 1050 мест будут учиться ребята из школы №82, уже во второй четверти они сядут за парты,— сообщил глава региона.— Их ждет вместительный актовый зал, просторная столовая, много оборудованных кабинетов по направлениям, два спортзала, а на улице — полноразмерное футбольное поле и игровые площадки. Школа построена сразу «под ключ», со всей мебелью и оборудованием».

Школа на ул. Холмогорской была построена с использованием средств концессионера — структуры Сбербанка — «Сберинфра».