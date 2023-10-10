Глава СКР потребовал доклад по ситуации с ЖКХ в военном городке Чебаркуля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства по Челябинской области Петру Решетникову представит доклад по ситуации с нарушением прав жителей военного городка в Чебаркуле. Южноуральцы заявили, что в их домах нет горячей воды и отопления, сообщаются в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

В обращении к главе СК жители военного городка сообщают, что несмотря на отсутствие горячей воды и отопления в домах, управляющая компания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы.

Проверку по этой информации проводит региональное управление СК РФ

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте .