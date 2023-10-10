СКР возбудил уголовное дело по факту падения лифта с пассажирами в больнице Перми

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту получения травм пациентами в пермской больнице «Архангела Михаила и Всех Небесных Сил» при падении лифта в шахту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 10 октября 2023 года в медицинском учреждении в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливается количество потерпевших, проводится комплекс иных следственных действий.

Как ранее сообщил «Ъ-Прикамье», ЧП произошло сегодня около 8:30. С четвертого этажа пятиэтажного корпуса больницы на ул. Лобачевского, 26, в шахту рухнул лифт с пассажирами. После падения лифта двери не могли вскрыть в течение получаса, началось задымление кабины. Во время инцидента в лифте находились 12 пациентов, лифтер и санитарка. По уточненным данным, три человека (два пациента и лифтер) будут переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные пассажиры лифта не пострадали.