Краевые власти получат полномочия по страхованию жизни охотинспекторов

Жизнь и здоровье охотничьих инспекторов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, будут страховать краевые власти. Соответствующий законопроект внес в заксобрание глава региона Дмитрий Махонин.

Согласно документу, с федерального на уровень регионального органа исполнительной власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов передается полномочие по страхованию жизни и здоровья охотничьих инспекторов, осуществляющих государственный надзор на территории региона, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Законопроектом предлагается также предусмотреть средства на страхование жизни и здоровья инспекторов в региональном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Законопроект будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании в двух чтениях.