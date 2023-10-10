В работе поликлиники №5 в Ижевске зафиксировали улучшение работы

В столице Удмуртии зарегистрировали улучшение в работе городской поликлиники №5, где ранее зафиксировали большое количество жалоб. Как рассказал и.о. министра здравоохранения республики Сергей Багин, в «красной зоне» очередь небольшая, потоки пациентов разведены и прием идет оперативно.

В отделении профилактики, где проводится диспансеризация, пациенты рассказали, что в целом ситуация стала лучше. «Сейчас все 17 участков поликлиники обеспечены специалистами, в этом году в поликлинику на работу пришло три терапевта и окулист. Пока не хватает узких специалистов — невролога, кардиолога, эндокринолога»,— рассказал господин Багин.

Остается также решить вопрос «скученности пациентов» в одном коридоре.