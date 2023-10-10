В Сколково разработают модель развития внутреннего туризма для Сочи

Сочинские управленцы разработают модель развития внутреннего туризма для курорта. Управленческая команда начала проходить обучение в бизнес-школе «Сколково» по программе ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Управленцам предстоит пройти обучение по пяти модулям о внутреннем туризме, городской среде, туристической инфраструктуре, повышении качества сервиса, маркетинге, управлении командой. К примеру, специалистам расскажут о концепции 15-минутного города. Она подразумевает, что каждый из основных городских объектов должен располагаться в четверти часа пути пешком или на велосипеде. На курорте уже применяют данный подход при развитии сети пешеходных маршрутов в рамках проекта «Две реки — одно море» и в горном кластере.

В ходе обучения управленцам представят также концепцию «город 8-80», в рамках которой создание общественных пространств должно быть ориентировано на отдыхающих всех возрастов.

Вячеслав Рыжков

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