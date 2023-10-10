В Уфе расследуют гибель работника, упавшего в шахту лифта

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 63-летнего подсобного рабочего ООО «Квадро» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

6 октября при строительстве многоэтажного дома в квартале, ограниченном улицами Энтузиастов, Рудольфа Нуреева и Мусы Гареева в Уфе подсобный рабочий упал в шахту лифта с уровня второго этажа. Пострадавшего с тяжелой травмой госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

ООО «Квадро» зарегистрировано в Уфе в мае 2019 года. Владельцем строительной компании является Роман Козин. Выручка в 2022 году составила 676,3 млн руб., чистая прибыль — 4,8 млн руб.

Майя Иванова

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