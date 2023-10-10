В Челябинской области экс-главу села осудили условно за гибель подростка

Вступил в законную силу приговор по уголовному дело о гибели 16-летнего юноши от удара током в Челябинской области. Сосновский районный суд признал бывшую глава Теченского сельского поселения Венеру Сарушеву виновной в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и осудил на два года условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать определенные должности в течении двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что экс-глава «допустила недобросовестное отношение к должностным обязанностям в части обеспечения безопасной эксплуатации» электроподстанции и доступа посторонних лиц. В результате 10 сентября 2020 года 16-летний местные житель проник внутрь помещения подстанции, где коснулся контакта и получил удар электрическим током. Подросток скончался на месте происшествия.

Сосновский райсуд удовлетворил иск матери погибшего ребенка о взыскании с обвиняемой морального ущерба в сумме 1 млн руб. Бывшая глава поселка свою вину не признала и пыталась обжаловать решение в Челябинском областном суде. Однако приговор первой инстанции был оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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