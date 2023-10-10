Разработчик игрового движка Unity объявил об отставке гендиректора

Компания Unity Technologies, разрабатывающая кросс-платформенный игровой движок Unity, объявила об отставке своего генерального директора, президента и председателя правления Джона Ричителло. Он покинул все занимаемые им должности в компании, в том числе лишившись и места в совете директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gus Ruelas / Reuters Фото: Gus Ruelas / Reuters

Разработчик одного из самых популярных игровых движков заявил, что временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора и президента назначен Джеймс Уайтхерст, а Рулоф Бота, ведущий независимый директор правления Unity, был назначен председателем правления. При этом господин Ричителло продолжит консультировать компанию в переходный период, пока руководство будет занято поисками нового постоянного генерального директора.

В заявлении компании не называются причины внезапной отставки Джона Ричителло, который проработал в Unity на руководящих должностях десять лет. Однако его уход состоялся вскоре после скандала, вызванного сентябрьским анонсом компании об изменениях ценовой политики. Компания собиралась ввести комиссию для разработчиков игр за использование своего игрового движка, определяя ее размер по количеству установок игр на движке Unity. Компания заверяла, что для подавляющего большинства клиентов ничего не изменится, но само решение вызвало негодование участников игровой индустрии. В конце сентября Unity принесла извинения и внесла корректировки в план.

Кирилл Сарханянц