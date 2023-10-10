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обновлено 12:41

Процедура банкротства завода Дзержинского продлена на полгода

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» о продлении конкурсного производства должника до апреля следующего года. Свое ходатайство он мотивировал тем, что имущество ФГУП еще не продано, не разрешен вопрос о взыскании средств с бывших руководителей завода и не завершены мероприятия по привлечению к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества предприятия. В итоге суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля следующего года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб. Основной кредитор — ФНС.

Весной торги на приобретение имущественного комплекса предприятия выиграла московская ПСК «Спецпроектстрой». Но в итоге договор купли-продажи был расторгнут из-за того, что компания лишилась лицензии, необходимой для производства боеприпасов. Кроме того, Генпрокуратура требует в суде обратить имущество завода в пользу государства. При этом госорганы отказались воспользоваться преимущественным правом выкупа имущества должника.

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