Участок терм «Баден-Баден» на Шарташе передали в управление парка

Территория бывшего пляжа «SanDali» вернулась в оперативное управление Шарташского лесопарка. Ранее на этом участке компания «Баден-Баден» хотела строить термальный комплекса, однако проект не реализовали из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщает портал 66.ru.

Директор «Шарташского лесного парка» Сергей Бондарев отметил, что на данном участке провести работы по благоустройству. Часть территории будет засыпана песком, а на другой части будет газон и небольшие объекты. Среди них — визит-центр.

Первичный проект благоустройства участка уже готов. По мастер-плану развития парка до 2030 года, рядом с этим участком должен появиться болотный парк углозуба.

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