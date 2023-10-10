На дорогах Кубани выявили 11 особо опасных участков

За восемь месяцев 2023 года в Краснодарском крае выявили 11 особо опасных участков дорог, где происходят больше всего ДТП. Как сообщает пресс-служба «Упрдор — Черноморье», если по итогам проделанной за год работы участки будут признаны аварийно опасными, по каждому из них совместно с ГИБДД будут приниматься дополнительные решения.

Четыре опасных участка выявили на федеральной трассе Р-217 «Кавказ», по три участка — на трассах А-160 Майкоп — Кореновск и А-147 Джубга — граница с Абхазией. Еще один участок признан опасным на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

На этих дорогах произошло 42 ДТП. В 81% случаев их причинами стали не плохое состояние дорог, а чаще всего — превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции или переход пешеходами дороги вне установленных мест.

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» и Госавтоинспекция инспектируют участки, на которых участились аварии. Ситуацию попытаются исправить путем установки дополнительных знаков, директивным снижением скоростного режима и устройством поперечных шумовых полос. Если по итогам работы за год выявленные участки будут признаны аварийно опасными, на них могут изменить схему движения, установить светофоры на перекрестках и пешеходных переходах.

Татьяна Ручкина

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