Россияне заранее начали бронировать билеты в Сочи на новогодние праздники

Жители России планируют путешествия в новогодние праздники за четыре месяца. Данные приводит пресс-служба сервиса «Яндекс Путешествия». Туристы заранее бронируют средства размещения в Москве, Сочи, Минводах и других популярных для отдыха городах.

По данным аналитиков, горизонт бронирования авиабилетов в среднем составляет 127 дней по России, 123 по ближнему и 146 дней по дальнему зарубежью. Авиабилеты на поездки по дальнему зарубежью на период с 22 декабря по 8 января стоят в среднем 97,2 тыс. руб. (68,5 тыс. руб. в прошлом году). По странам СНГ путешествовать самолетом гораздо дешевле — билеты стоят в среднем 27,9 тыс. руб. (23,6 тыс. руб.). По стране средняя цена авиабилетов составила 16,1 тыс. руб. (13,6 тыс. руб.).

В этом году российские туристы для путешествий на новогодние каникулы выбирают чаще внутреннее направление. Самыми популярными для отдыха остаются Москва, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

На поезде россияне также предпочитают путешествовать в Москву (средняя стоимость билета — 3,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (4 тыс. руб.), Симферополь (4,8 тыс. руб.), Краснодар (3,4 тыс. руб.) и Адлер (3,4 тыс. руб.). Горизонт бронирования билетов на поезд составляет от 85 дней.

Вячеслав Рыжков

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