Суд оставил иск «СУАЛ Партнерс» к менеджменту «Русала» без движения до 30 ноября

Арбитражный суд Калининградской области оставил без движения до 30 ноября иск холдинга «СУАЛ Партнерс» к членам совета директоров алюминиевой компании «Русал» (MOEX: RUAL) на сумму 74 млрд руб., сообщает ТАСС. Из картотеки суда следует, что решение о продлении срока оставления искового заявления без движения было принято 9 октября.

Иск холдинга связан с убытками по сделкам хеджирования. Сделки, по мнению «СУАЛ Партнерс», были заключены с нарушениями и привели к колоссальным убыткам. В августе большинство акционеров «Русала» проголосовали против предоставления документов «СУАЛ Партнерс» о сделках по хеджированию цен на алюминий в 2021-2022 годах.

«СУАЛ Партнерс» — крупнейший миноритарный акционер «Русала», он контролирует 25,72% компании. Еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,60% находятся в свободном обращении.

«Русал» объяснил отказ конфиденциальным характером данных, предоставление которых может причинить вред компании. 5 сентября «СУАЛ Партнерс» подал иск к совету директоров «Русала» с требованием возместить убытки на сумму 74 млрд руб. 11 сентября Арбитражный суд Калининградской области постановил оставить заявление без движения до 6 октября.

О намерении подать иск к «Русалу» гендиректор «СУАЛ Партнерс» Олег Фомичев рассказал в интервью «Ъ» еще в июне. По его словам, холдинг был недоволен рядом сделок «Русала», в том числе по увеличению доли в «РусГидро» до 9%, а также отказом от дивидендов. Господин Фомичев допускал, что менеджмент действует в интересах мажоритарного акционера в лице En+.