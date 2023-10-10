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Почти в 2% нижегородских школ и детских садов введен карантин по ОРВИ

В Нижегородской области за неделю зарегистрировано 20 тыс. случаев заболевания ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это ниже среднего многолетнего уровня.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Почти в 2% образовательных учреждений региона частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс. Рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста и лиц старше 15 лет продолжается.

В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано более 9 тыс. человек. Среди заболеваний доминирует риновирус. Также обнаружены COVID-19, аденовирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.

Андрей Репин

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