В Татарстане мужчину обвинили в гибели двухлетней внучки

В Татарстане 59-летнего мужчину будут судить по делу о гибели его двухлетней внучки. Об этом сообщило управление СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Трагедия произошла в июле этого года. Потерпевшая в это время гостила у обвиняемого в Нурлате, затем она отправилась гулять и пропала, позже родственники стали искать девочку и вызвали на место ЧП полицию, позже ребенка нашли мертвым в колодце, уточнили в СКР.

По данным следствия, колодец обвиняемый вырыл недалеко от своего участка в период с 2015 по 2017 год в виде емкости для скопления использованного дезинфицирующего раствора.

"Ъ-Казань"