В Татарстане мужчину обвинили в гибели двухлетней внучки
В Татарстане 59-летнего мужчину будут судить по делу о гибели его двухлетней внучки. Об этом сообщило управление СКР по республике.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Трагедия произошла в июле этого года. Потерпевшая в это время гостила у обвиняемого в Нурлате, затем она отправилась гулять и пропала, позже родственники стали искать девочку и вызвали на место ЧП полицию, позже ребенка нашли мертвым в колодце, уточнили в СКР.
По данным следствия, колодец обвиняемый вырыл недалеко от своего участка в период с 2015 по 2017 год в виде емкости для скопления использованного дезинфицирующего раствора.