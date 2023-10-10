Три человека пострадали в ДТП в Мостовском районе

В Мостовском районе Кубани в ДТП с двумя отечественными легковушками пострадали три человека. Авария произошла на трассе «Мостовской — Баговская — Узловой».

В пресс-службе ГИБДД по региону рассказали, что 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ 211440» ехала по мокрой дороге слишком быстро, машину занесло, она вылетела на встречку и столкнулась с «ВАЗ 210741». За рулем последнего находился 30-летний мужчина.

Оба водителя получили травмы в результате столкновения. Пострадал также 29-летний пассажир второго автомобиля.

Вячеслав Рыжков

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