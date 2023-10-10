На Ямале выявили три очага кори

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили три очага кори. Об этом пишет «Север-Пресс» со ссылкой на главного санврача региона Людмилу Нечепуренко. Самая крупная вспышка произошла в Новом Уренгое, где корью заразились 28 человек.

«Лабытнанги, в общежитии — один случай, завозной. Диагноз поставлен строителю из Ингушетии. Один — в Пангодах, инфекцию выявили у ребенка из Чечни»,— отметила госпожа Нечепуренко.

Она подчеркнула, что на Ямале достаточно вакцины от кори, при этом в течение октября в регион должны поставить еще 12,5 тыс. доз. Прививки против ставят каждому, кто контактировал с больными, кто не имеет данных о вакцинации, кто вакцинирован однократно.

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