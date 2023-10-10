На саратовских производствах с начала года погибло восемь человек

В Саратовской области зафиксировано 26 несчастных случаев на производстве в течение 2023 года. Об этом на брифинге рассказал глава государственной инспекции труда региона Алексей Санников. Из упомянутого числа восемь несчастных случаем закончились гибелью сотрудников.

Самые распространенные несчастные случаи на производстве связаны с падениями с высоты, обрушениями или обвалами конструкций. Вторая по распространенности причина — ДТП; третье место занимает воздействие со стороны движущихся установок и приборов.

По словам чиновника, работодатели периодически пробуют уйти от ответственности и возложить ответственность за происшествие на работника.

Никита Маркелов

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