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Двух человек госпитализировали после ДТП с «Камазом» в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии на 235 км федеральной трассы М7 «Волга» произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 10 октября около 7:45 столкнулись грузовик «Камаз» с полуприцепом и легковой автомобиль.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель грузовика, мужчина 1956 года рождения, допустил занос полуприцепа, после чего тот выехал на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с Volkswagen Tiguan, которым управлял мужчина 1975 года рождения.

В результате дорожного происшествия водитель Volkswagen и его пассажир, женщина 1958 года рождения, получили травмы. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

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